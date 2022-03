Ocho costarricenses y sus familias han pedido ayuda para salir de Ucrania

Hasta el momento, ocho costarricenses y sus familias han solicitado ayuda para salir de Ucrania ante la invasión rusa.



El Departamento Consular de la Cancillería confirmó que tiene un canal directo con todas estas personas.

En total son 21, pero de momento solo nueve han logrado salir de Ucrania. Se trata de un hombre, cuatro mujeres (tres son ucranianas) y cuatro menores de edad.

La Cancillería no comunicó en que pais están ahora.

Otras 12 personas con ligamen costarricense están en Ucrania a la espera de salir de ese pais, son cinco hombres, cinco mujeres (de ellas cuatro ucranianas) y dos niños.

Las autoridades ticas indicaron que a Costa Rica no ha llegado ningún tico que haya pedido ayuda para salir de ucrania. Además, agregan que de Rusia y Bielorrusia no han recibido solicitudes, pero no descartan que pueda ocurrir en los próximos días.