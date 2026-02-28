Ocho ballenas jorobadas fueron grabadas junto a un grupo de delfines en Guanacaste

Ocho ballenas jorobadas fueron captadas con un grupo de delfines en un comportamiento muy amistoso en Guanacaste.



Este comportamiento ha sido sujeto de estudio por parte de los expertos.



El particular avistamiento tuvo lugar entre playa Carrillo y Sámara.



En este año se reportan diversos avistamientos de este tipo en el país, la mayoría de cetáceos y felinos.





