Ocho ballenas jorobadas fueron grabadas junto a un grupo de delfines en Guanacaste

Este comportamiento ha sido sujeto de estudio por parte de los expertos.

Por Dudly Lynch 27 de febrero de 2026, 21:31 PM

Ocho ballenas jorobadas fueron captadas con un grupo de delfines en un comportamiento muy amistoso en Guanacaste.

El particular avistamiento tuvo lugar entre playa Carrillo y Sámara.

En este año se reportan diversos avistamientos de este tipo en el país, la mayoría de cetáceos y felinos.

