Obras sobre puente del río Tárcoles entran en su recta final: así serán los cierres

Si usted tiene planeado visitar la zona del Pacífico, tome en cuenta que las obras en el puente sobre el río Tárcoles ya están en la recta final, por lo que los trabajos seguirán, pero el paso se mantendrá habilitado en todo momento.

Según una publicación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a partir de la próxima semana comenzarán con la instalación de las juntas de expansión.

Pese a esto, el tránsito se mantendrá habilitado en todo momento, aunque con regulaciones entre semana.

A partir del lunes 4 de mayo a las 6 a. m. y hasta el viernes 8 de mayo a las 11:59 p. m., el paso será a un solo carril.

Para el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo, así como todo el sábado siguiente del 16 de mayo, el flujo vehicular se mantendrá a dos carriles.

Finalmente, desde el lunes 11 de mayo a las 11:59 p. m. y hasta el viernes 15 de mayo, se volverá a regular el paso exclusivamente a un carril.

Según el MOPT, las obras en el puente, que causaron enormes presas durante la época de vacaciones, cuentan ya con un 88% de avance en su ejecución.