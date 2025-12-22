Obras del Espíritu Santo llevó esperanza y alegría a miles de niños en Navidad

El Estadio Nacional se convirtió en un escenario de alegría y convivencia durante la tradicional fiesta de Navidad organizada por Obras del Espíritu Santo, que este año celebró su 25ª edición.

Desde muy temprano, miles de niños y niñas provenientes de distintos lugares del país llegaron para participar en esta actividad que busca brindar momentos de felicidad a menores de bajos recursos.

Los pequeños disfrutaron al máximo: compartieron alimentos, recibieron regalos y vivieron una jornada marcada por la hermandad y el espíritu navideño.

El evento incluyó la participación de bandas musicales, actividades organizadas por diversas instituciones y presentaciones de música en vivo, lo que convirtió la celebración en una verdadera fiesta comunitaria.

Con esta iniciativa, Obras del Espíritu Santo reafirma su compromiso de llevar esperanza y solidaridad a la niñez costarricense en una época que simboliza unión y generosidad.