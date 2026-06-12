Obra donde murió trabajador ya había generado alertas y denuncias de vecinos en Belén

La tarde de este jueves, un trabajador murió sepultado dentro de una excavación de aproximadamente cinco metros de profundidad en Belén, Heredia, luego de que parte del talud de la fosa se desprendiera.

Un equipo de Telenoticias evidenció que en el lugar aparentemente no había estructuras que sostuvieran la tierra al momento del accidente. Esta es una medida de seguridad obligatoria establecida en el Reglamento General de Seguridad en Construcciones (Decreto Ejecutivo No. 40790-S-MTSS):

"En toda excavación se debe garantizar la estabilidad de los taludes, construyéndolos con una inclinación acorde con la naturaleza y condiciones del terreno, así como la forma de realización de los trabajos. Si por cualquier circunstancia la excavación se ejecuta con taludes más acentuados que los requeridos, se debe disponer de ademes que por su forma, materiales empleados y secciones, ofrezcan seguridad a las personas trabajadoras", establece el artículo 40 del reglamento.﻿

El mismo reglamento establece que los taludes de una excavación deben ser apuntalados y revisados diariamente.



Las causas exactas del hecho aún no están claras, pero vecinos presumen que pudo influir la saturación de los suelos producto de las fuertes lluvias de los últimos días. A esto se sumaría la vibración generada por los vehículos que transitan junto a la excavación.



Ulises Araya, regidor de Belén, afirmó que el mortal accidente se pudo haber prevenido.

"Evidentemente fue un accidente laboral, pero que pudo haber sido evitado indudablemente si se hubieran tomado medidas de prevención desde antes. La número uno, estas obras tienen que haberse hecho en verano y se los dijimos a ellos", denunció Araya.

Por su parte, la Municipalidad de Belén lamentó el fallecimiento del trabajador.

"No soy el OIJ para hablarle qué fue lo que sucedió, creo que a ellos les tocará decidirlo, yo lo único que te puedo decir es que la municipalidad cumple un rol de fiscalización en la medida que ellos lo soliciten. Más que de fiscalización, de acompañamiento", señaló la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves.

La recuperación del cuerpo requirió varias horas de trabajo y la utilización de equipo especializado, debido a la profundidad de la excavación y a las condiciones del terreno.



La víctima fue identificada como un hombre de apellido Chévez, de 54 años.



Una pesadilla para los vecinos

Los trabajos correspondían a la sustitución de una alcantarilla, una obra aprobada por la Municipalidad de Belén en abril de 2024 como parte de los requerimientos para el desarrollo de un proyecto residencial ubicado a menos de un kilómetro del sitio del accidente.



Vecinos de Belén señalaron que esta obra ya había generado preocupación en la comunidad. Entre las afectaciones denunciadas figuran inundaciones, daños en propiedades cercanas y presencia excesiva de polvo.



Además, el pasado 2 de mayo un motociclista cayó en el mismo punto donde ocurrió el deslizamiento. En aquella ocasión, el conductor logró salir ileso.



