Nunciatura desmiente a diputada por decir que Vaticano pidió debate sobre estado laico

La Nunciatura Apostólica en Costa Rica desmintió la afirmación que hizo la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Vita Monge, donde aseguraba que el Vaticano estaba pidiendo al Congreso iniciar un debate sobre el estado laico para así conceder una audiencia con el papá Francisco.



A esta afirmación se sumó el comunicado de prensa de la legisladora y donde se reiteraba que el Vaticano pidió al Congreso iniciar el debate de estado laico para conceder una audiencia con el Papa.

Mediante un oficio enviado por la diputada María Vita Monge Granados, el estado de Vaticano confirmó que el Papa o el secretario de estado concederá una audiencia a la Asamblea Legislativa cuando el plenario del Congreso inicie el debate del expediente 21.380, de reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política.

​Desde hace varios meses, la legisladora socialcristiana solicitó una audiencia papal para iniciar un diálogo de alto nivel con el Vaticano sobre la necesidad de introducir la laicidad del Estado en el texto constitucional, de manera que se garantice el respeto al ejercicio o no de cualquier religión.

Tras darse a conocer esta información, la Nunciatura Apostólica en Costa Rica reaccionó y este miércoles desmintió lo dicho por la legisladora.

La Nunciatura Apostólica (embajada de la Santa Sede) en Costa Rica, con referencia a la noticia difundida por la diputada María Vita Monge, aclara que:

Fernando Sánchez, exembajador de Costa Rica en el Vaticano y quien cuenta con alta experiencia en las procesos que se realizan con el papa Francisco, afirma que las afirmaciones realizadas por la diputada María Vita Monge pueden generar confusión en la población. Afirmó además que una reunión de este tipo con el papa Francisco es un proceso complejo, así como la injerencia de él en un tema que le compete directamente al país.

Tras la reacción de la Nunciatura por la afirmación de la diputada, este miércoles la legisladora emitió una nueva versión, la cual únicamente la hizo llegar en escrito.

Declaración de la señora diputada María Vita Monge Granados:

“En ningún momento hemos faltado a la transparencia. Lo que dice la Nunciatura hoy es lo mismo que dijimos ayer y que dice el oficio que nos enviaron: que es necesario iniciar el debate de estado laico para tener la audiencia con el papa Francisco. El Vaticano dice que es oportuno y los sinónimos de oportuno es conveniente, pertinente, acertado, adecuado entonces esperar a que inicie el debate para que se nos conceda la audiencia. El documento lo conservamos y ha estado a

disposición de los medios desde el día de ayer cuando liberamos el comunicado de prensa y le fue entregado a cada diputado.

Aclaramos que la audiencia con el Papa es por un asunto de respeto a la iglesia católica, pero no es obligatoria para el debate legislativo; sin embargo, lo que sí me alegra es que, tras el anuncio de ayer, hoy la iglesia católica costarricense a través de su vocero confirme que están de acuerdo con el estado laico que promovemos en el expediente 21.380, es decir, con la laicidad y no el laicismo”.

Desde mayo del año pasado la diputada María Vita Monge presentó el proyecto para declarar el estado laico, sin embargo este aún no ha llegado aún al plenario para ser analizado.