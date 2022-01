"Nunca me llegó la prueba y tuve que volver al trabajo sin saber si estaba contagiada"

"El lunes ya tenía que regresar a trabajar y tuve que ir. Llamé a la clínica y no contestaron y no iba a ir porque es ir a exponerme a mí o a otros. Al día de hoy no he tenido respuesta sobre si mi resultado fue positivo o si fue solo una gripe, nada de nada".



Esa fue la experiencia de Silvia Elena Corrales, una vecina de Pavas que se realizó la prueba PCR de COVID-19 el pasado miércoles 12 de enero. Hoy, casi 10 días después, aún no tiene el resultado.

En una entrevista con Teletica.com aseguró que el día antes inició a sentirse como resfriada, esa noche tuvo escalofríos, intenso dolor de cabeza y de cuerpo.

Pasó muy mala noche y a la mañana siguiente llamó a su jefe para indicarle que no se presentaría a trabajar, y se fue directo a hacerse la prueba a la Clínica de Pavas.

"Ese día sí había mucha gente, nos dieron hasta ficha. Yo por dicha, como fui temprano, quedé entre los que atendían ese día. Me hicieron la prueba y la doctora me dijo que estaban durando mucho con los resultados porque había muchos casos. Entonces me mandó restricción sanitaria por cuatro días", contó Corrales.

Pasaron los cuatro días y su incapacidad y orden sanitaria vencieron, sin saber si estaba positiva o negativa por COVID.

"No tenía orden sanitaria, igual yo ya me sentía bien, pero no podía justificarlo en el trabajo. Tenía que ir otra vez a la clínica a ver que había pasado, pero no tenía tiempo", relató la mujer de 40 años.

Corrales se fijó en el EDUS, pero ahí tampoco salía el resultado. Lo único que aparece es el comprobante de que la prueba se envió al laboratorio del Hospital San Juan de Dios.

Aseguró que la primera vez que le dio COVID, en julio del año pasado, el servicio en el mismo centro médico fue mucho más rápido y en tan solo 24 horas ya tenía el resultado.

Ahora, el resultado de ella funcionará únicamente para saber si tuvo o no el virus, ya que su aislamiento ya finalizó.

El país reportó 6.016 casos de COVID este 20 de enero.

Otros casos

Teletica.com tuvo conocimiento de otro caso muy similar. Doña Flor Pereira Calderón, de 65 años, se hizo la prueba el mismo día, el 12 de enero, en el Hospital William Allen de Turrialba.

Tenía síntomas de cansancio, tos seca y dolor de garganta. Ella perdió el gusto y el olfato. Se hizo la prueba, pero al igual que Corrales, nunca supo si estaba positiva.

Ella sí logró hacer la cuarentena completa, pero aun así no recibió noticias del centro médico.

"Yo he llamado y me dicen que me espere", aseguró.

¿Qué dice la Caja?

Consultamos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre ambos casos particulares y voceros confirmaron que efectivamente se han producido atrasados en los centros hospitalarios San Juan de Dios y Max Peralta de Cartago, debido a un fallo en un equipo.

La doctora Angie Cervantes, vocera de la institución, aseguró que ya se reparó, pero que cuentan con un alto volumen de pruebas por realizar de las últimas dos semanas.

Además, indicó que los resultados se mantienen con promedio de tiempo de entrega de 24 a 48 horas, 72 horas como máximo. Sin embargo, existen algunas excepciones como las antes mencionadas.

"La variante Ómicron llegó con un alto grado de contagio, lo que ha provocado un aumento exponencial en el procesamiento de muestras. La institución está aumentando la capacidad instalada para responder a la demanda, pero según las proyecciones epidemiológicas, muy probablemente cualquier esfuerzo sea insuficiente, tanto para la institución como para el resto de prestadores de servicios de salud", explicó la vocera.

Se le consultó sobre lo que deben hacer las personas si la prueba no les llega tras los siete días de aislamiento que se deben cumplir, e indicó que deben regresar a sus labores ordinarias tras cumplir el plazo de cuarentena.