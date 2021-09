Nuevos roces en PAC: ahora en elección de papeleta legislativa

Las diferencias entre las tendencias del Partido Acción Ciudadana (PAC) se profundizaron este sábado con la elección de los representantes de la papeleta legislativa.

La diputada Carolina Hidalgo acusa que Welmer Ramos, candidato presidencial del partido, rompió con el ánimo de buscar un punto medio entre las distintas afinidades y se opuso a incorporar a representantes progresistas dentro de la papeleta legislativa.

"Al final de la semana parecía que habíamos encontrado un punto medio aceptable, que

permitía comenzar a tejer al PAC. No obstante, anoche recibí un mensaje del candidato

indicando que eso no era posible, y que nuestra tendencia no tendrá representación

legislativa.", señaló la exprecandidata presidencial mediante una carta.

La diputada señala que parte de los planteamientos hechos a Ramos, estaba el de colocar a Ana Elena Chacón como primer lugar en la diputación de San José. Propuesta que fue rechazada.

Posteriormente indica en la carta, que optó por sugerir a Ottón Solís, pero tampoco hubo ánimo para incluirlo.



Ante esta denuncia, Welmer Ramos declaró que no fue posible colocar a Chacón ni a Solís porque “la posiciones estaban ocupadas (...) La conformación de representación de los diferentes sectores y sensibilidades estaban ocupados. Es un asunto meramente de ajuste.”





"Evidentemente, esto es una derrota para el conjunto del Partido que rompe la apuesta

por la unidad que nuestros líderes siempre han procurado", lamentó Carolina Hidalgo.

Cinco renuncias previo a votación

Yendry Sequeira, Bernal Bolaños, Eduardo Solano, Selma Alarcón y Ligia María Marchena, hicieron eco del descontento de la diputada Carolina Hidalgo.

Estos cinco postulantes para conformar la papeleta legislativa del partido, renunciaron antes de conocer a las y los elegidos.

"A partir de la comunicación enviada por la ex precandidata Carolina Hidalgo y también considerando el pronunciamiento del candidato Welmer Ramos ante la nominación y recomendación de candidaturas, hemos decido retirar nuestras postulaciones", destaca el comunicado.

Asimismo, en un llamado sucrito por 103 militantes del PAC, se solicita que la tendencia progresista tenga lugar en la nómina de diputaciones.



Sin embargo, el llamado vehemente, como fue catalogado, llega tarde debido a que la Asamblea Nacional del partido ya eligió a los representantes de la papeleta legislativa durante esta mañana de sábado.

Conformación de papeleta legislativa

Rogis Bermúdez, presidente del Consejo Nacional de la Producción (CNP), buscará el primer lugar por la provincia de San José y, en segundo lugar, Marcia González, exministra de Justicia.



Por Alajuela, Ana Rita Argüello, Licenciada en Ciencias Políticas. Luis Fernando León, actual alcalde de Turrialba buscará legislar por la provincia de Cartago y por Puntarenas, Betania Seas, con 30 años de experiencia en el Ministerio de Educación.