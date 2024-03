Nuevos cortes de agua en Desamparados causan malestar entre vecinos

​"Tenemos una situación, recurrentes cortes en el servicio de agua por parte de acueductos en toda la comunidad. Esta es una comunidad de más de 20.000 habitantes, y aquí tenemos eprsonas vulnerables, tenemos adultos mayores, niños y bebés.

"La queja no es solo por los cortes que se están dando, si no también porque no vemos camiones cisnerna, en esos lapsos que son muy largos. Los cortes se vienen dando desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m., luego a las 8 p.m. vuelven a cortar (el agua), y llega hasta las 8 a.m. del otro día. Y no hay soluciones paliativas", expresó Geovanny Sánchez, de la Asociación del Desarrollo San Juan de Dios.