Nuevo sistema informático de CCSS provoca desabastecimiento en farmacias

Un informe de la Dirección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) evidencia que la implementación del nuevo sistema informático ERP-SAP provocó problemas de abastecimiento en las farmacias del Seguro Social.

La nota en poder de Telenoticias también señala diferencias millonarias en los saldos financieros de inventarios de medicamentos.

En junio de 2025, previo a la implementación del sistema, la presidenta ejecutiva Mónica Taylor descartó que esto generara un desabastecimiento, como alertaban equipos técnicos. Sin embargo, la realidad fue distinta.

El informe concluye que la puesta en marcha y estabilización del ERP-SAP produjo una afectación real en los servicios farmacéuticos, alterando significativamente procesos de control, registro, trazabilidad, abastecimiento y rendición de cuentas.

Además, se detectaron diferencias en las cuentas de medicamentos por ₡16 mil millones y en los saldos de inventarios por ₡112 mil millones, cifras calificadas como no razonables desde el punto de vista operativo y financiero.

Diez días después de la salida en vivo del programa, se dio a conocer que el sistema se implementó sin estar al 100%.



