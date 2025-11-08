Nuevo requisito: receta digital será obligatoria para antibióticos y antivirales

Desde este sábado, la compra de antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos en Costa Rica requerirá exclusivamente de receta digital.

Con la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.° 44714-S, las prescripciones en papel quedarán completamente fuera de uso.



El cambio establece que médicos, odontólogos y enfermeros obstetras deberán emitir todas las recetas a través de la nueva plataforma electrónica, mientras que los farmacéuticos serán los únicos autorizados para dispensar los medicamentos mediante este sistema (ver video adjunto de Telenoticias).



Según el Colegio de Farmacéuticos, la medida, impulsada por el Ministerio de Salud, busca fortalecer el control sanitario y prevenir el uso inadecuado de antibióticos, considerado uno de los principales factores de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial.



El decreto también otorga al Ministerio de Salud la facultad de actualizar periódicamente los medicamentos incluidos en el sistema de receta digital, garantizando así que la plataforma se mantenga al día con los tratamientos disponibles y las necesidades de control sanitario.

