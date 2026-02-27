Nuevo reglamento de evaluación entra en vigor con cambios en pruebas y "arrastre"

Este viernes, se publicó en La Gaceta el nuevo Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta del Ministerio de Educación Pública (MEP). Y con ello, vienen algunos cambios.

Uno de los más significativos es la evaluación de las pruebas estandarizadas.

En el colegio, antes había una prueba estandarizada dividida en cinco partes o asignaturas. La nota final era la suma del resultado junto con la nota de presentación. Esta metodología se eliminó y ahora habrá cinco pruebas: una por asignatura con nota independiente cada una.

Este concepto es muy similar al bachillerato que rigió durante 30 años, hasta el 2020.

A propósito, durante este curso lectivo se retomará la prueba de texto escrito, conocida en el pasado como composición y ortografía, la cual se había eliminado.

Además, la lengua extranjera, como el inglés o el francés, antes se aprobaba con un nivel A-1; ahora se aprobará con un nivel A-2, es decir, con un dominio mayor.

Y sobre el "arrastre" o adelantamiento, antes el estudiante tenía la posibilidad de avanzar de nivel y "arrastrar" las materias reprobadas; ahora, eso se elimina: si el alumno no pasa la convocatoria, deberá repetir todo el año.

El reglamento también incluye nuevas normas sobre el uso del teléfono, vapeadores e inteligencia artificial.

Todos estos cambios rigen durante el presente curso lectivo. Vea aquí el reglamento completo: