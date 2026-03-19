Nuevo recurso pone en vilo entrega de Celso Gamboa y "Pecho de Rata", según abogado

Una nueva gestión pone en suspenso la inminente extradición de Celso Gamboa y Edwin "Pecho de Rata" López a Estados Unidos, donde se les requiere por presunto tráfico internacional de drogas.

Esto a partir de un recurso de revocatoria presentado ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José por la defensa del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, que fue notificado a las partes este jueves.

La información la confirmó a Teletica.com el abogado del otro extraditable, Andy Jack Sánchez.

El propio jurista declaró que, desde su perspectiva, el trámite iniciado por Gamboa tiene efectos suspensivos de la entrega de los requeridos, en el tanto que se relaciona con la promesa que el gigante norteamericano entregó a Costa Rica.

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