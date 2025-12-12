Nuevo proyecto de ley busca prohibir acceso de menores a plataformas digitales y redes sociales

Un nuevo proyecto de ley pretende prohibir el acceso de menores de edad a plataformas digitales y redes sociales.

La iniciativa plantea que los menores de 14 años no puedan abrir cuentas en estas plataformas, siguiendo un modelo similar al implementado en Australia. Además, busca regular la verificación obligatoria de edad y establecer controles parentales estrictos.

El expediente legislativo 25.336 propone que las plataformas implementen herramientas de supervisión, desactiven funciones consideradas adictivas, bloqueen contenido sexual o violento y limiten algoritmos que incentiven el uso excesivo.

Para los usuarios de entre 14 y 18 años, se exigiría la presentación de la tarjeta de identidad de menores y la autorización de sus responsables legales para crear cuentas.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tendría la función de fiscalizar y sancionar el incumplimiento, con multas que podrían alcanzar hasta 23 millones de colones.

El proyecto inicia ahora su trámite legislativo y busca adaptarse a la realidad digital que enfrentan niños y adolescentes en el país.