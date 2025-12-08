Nuevo presidente del Colegio de Abogados someterá a asamblea futuro de examen de incorporación

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica estrenará Junta Directiva el 6 de enero próximo y esta, desde ya, garantiza que someterá a discusión de la Asamblea General uno de los temas más polémicos en ese gremio: el futuro del Examen de Excelencia Académica.

Así lo dio a conocer el presidente electo de ese órgano, Miguel Arias, en entrevista con Teletica.com.

"La implementación de la nota fue un acuerdo de Asamblea General, la de 80. La Junta Directiva asumió una potestad que no tenía al modificar ese acuerdo y bajar la nota a 70, con efectos retroactivos. Independientemente de la voluntad o no de la decisión, es una competencia que la Junta Directiva no tiene. "Es una decisión que debe ser tomada por la Asamblea General, de los agremiados. Entonces, en el tanto y en el cuánto, el acuerdo fue tomado por un órgano que no tiene la competencia, eso hay que corregirlo. Independientemente de que la nota sea 70 o que la Asamblea decida eliminar el examen, no sé, pero es un tema de competencias", señaló el jurista.

Arias enfatizó en que la determinación de la Junta Directiva saliente, de bajar de 80 a 70 la nota mínima, debe rectificarse.

Cuestionado entonces sobre si será él quien lleve el tema a la Asamblea General, el nuevo presidente indicó:

"Por supuesto. En el momento que ya nosotros asumamos y tengamos un poquito ordenado el escritorio, haremos una convocatoria a la Asamblea para tomar esa decisión".

Ahora bien, cuál vaya a ser la propuesta que se llevará a ese órgano, el abogado apuntó que ello le compete únicamente a esa instancia.

El presidente electo señaló que volver a la nota mínima de 80, mantener la de 70 o hasta eliminar la prueba como tal son opciones que se mantienen en la mesa y que deberán discutirse.

Otros proyectos

Este planteamiento de Miguel Arias se enmarca en la ruta que él, junto al grupo Integra Iuris, buscará seguir a partir del otro año.

Para él, el Colegio de Abogados debe cumplir con el principio de legalidad y acatar las decisiones judiciales del caso. En este último, apuntó que durante su gestión dejarán de llevarse adelante procesos contra litigantes relacionadas con el fondo de pensiones.

También, el jurista garantizó que se cumplirá con transparencia, rendición de cuentas y respeto a la libertad de expresión.

De igual manera, se buscará la implementación del voto electrónico para futuras elecciones y la reapertura de sedes regionales del colegio profesional, como las que antes existían en Liberia, Escazú y San Ramón.

Valga recordar que el triunfo de Integra Iuris en la elección del sábado anterior marca el fin de 16 años de administraciones de la tendencia Innovación.