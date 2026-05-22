Nuevo ministro de Trabajo se pone cara a cara con los sindicatos

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson, tendrá este viernes su primer acercamiento con los sindicatos.

La idea de esos encuentros es conocer los temas que tienen como prioridades y determinar eventuales puntos de encuentro, explicó el jerarca en entrevista con Teletica.com.

Entre los dirigentes con los que tiene previsto reunirse está el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, fácilmente el rostro más visible del sindicalismo nacional.

Para el titular, esas organizaciones cumplen un rol esencial de representación de los trabajadores, en la defensa de sus derechos y el impulso de sus luchas.

"Realmente estamos en un proceso de conocerlos, de poder escuchar dónde están, cuáles son sus prioridades, dónde podemos trabajar juntos. Así que nosotros, con una gran apertura, con un gran compromiso patriótico, los grupos sindicales son costarricenses iguales que nosotros", mencionó.

﻿Thompson evitó ahondar en si existe un debilitamiento sostenido de ese tipo de organizaciones, como el que ya identificó el Estado de la Nación en su último informe, que apunta a que Costa Rica atraviesa su periodo más extenso de baja intensidad en protestas sociales, tal vez la forma más visible de la demanda de soluciones de este tipo de grupos.

Desde su perspectiva, eso no es algo que le corresponda al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social (MTSS) o al Gobierno de la República.

En línea con lo anterior, este medio le consultó si, desde su perspectiva, existe una necesidad de relevo en los dirigentes.

"Insisto en que no me toca a mí decidir por cada sindicato cuáles son sus líderes. Lo que sí le puedo decir es que los cambios generacionales nos empujan a todos y eso le pasa a todas las organizaciones. "No creo que los grupos sindicales estén exentos de que haya nuevas generaciones dentro de ellos y nuevos liderazgos, pero eso no es malo. Ni digo que esté sucediendo, ni digo que sea algo negativo. Creo que es el proceso normal de las organizaciones humanas", acotó.

En ese sentido, recordó que esas organizaciones cuentan con los sistemas de renovación necesarios, como también los tienen las asociaciones solidaristas o cooperativistas, al igual que otras de mayor tamaño, como el mismo Poder Ejecutivo.

Una vez superado el acercamiento de este viernes con los sindicatos, el ministro espera hacer lo propio con las cámaras empresariales la próxima semana.