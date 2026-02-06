Nuevo frente frío traerá olas de hasta 3 metros de altura

El frente frío que ingresa este jueves al país provocará olas de hasta tres metros, generando condiciones adversas tanto para bañistas como para embarcaciones.

Según los reportes, el fenómeno afectará principalmente el mar Caribe y el Pacífico Norte, con mar picado y fuerte oleaje que podría superar los tres metros de altura.

Las autoridades advierten que, para este cierre de semana, las condiciones no serán aptas para ingresar al mar y representarán un riesgo para embarcaciones de todo tipo.

Este escenario recuerda lo ocurrido a inicios de semana con el frente frío número 13, que dejó daños en varias playas del Caribe Sur.

Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a la población para no arriesgarse y evitar accidentes acuáticos.