Nuevo empuje frío aumentará intensidad del viento de “fuerte a muy fuerte”
Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta verde para la mayor parte del país.
Un nuevo empuje frío impactará las condiciones del tiempo en el país a partir de este jueves, con un aumento significativo en la intensidad de los vientos durante los próximos días.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el empuje frío #14 comenzará a afectar el territorio nacional desde este jueves y mantendrá su influencia durante todo el fin de semana.
"Desde la noche y hacia los siguientes días, el viento incrementará su intensidad de fuerte a muy fuerte. Para el Pacífico Norte se estiman ráfagas máximas entre los 75 km/h y 100 km/h, mientras que en el Valle Central oscilarán entre los 50 km/h y 75 km/h", indicó el Meteorológico.
El IMN también informó que en la Zona Norte, la Vertiente del Caribe y sectores montañosos del Valle Central se presentarán lloviznas y lluvias de variable intensidad.
Además, las temperaturas mínimas volverán a descender, con valores por debajo de los 15 °C en la Gran Área Metropolitana (GAM) y cercanos a los 10 °C en las cordilleras del centro del país.
Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para el Valle Central, Zona Norte, Pacífico Norte y Vertiente del Caribe, debido a la posibilidad de fuertes vientos, aumento de las lluvias, oleaje alto y bajas temperaturas.
“El IMN nos ha indicado que habrá un aumento significativo de los vientos y que se podrían generar lluvias en Zona Norte y Caribe, el descenso en temperaturas y aumento del oleaje, por eso hacemos un llamado a la población para mantenerse atenta ante los fuertes vientos”, comentó Alejandro Picado, presidente de la CNE.