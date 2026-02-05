Nuevo empuje frío aumentará intensidad del viento de “fuerte a muy fuerte”

Un nuevo empuje frío impactará las condiciones del tiempo en el país a partir de este jueves, con un aumento significativo en la intensidad de los vientos durante los próximos días.



Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el empuje frío #14 comenzará a afectar el territorio nacional desde este jueves y mantendrá su influencia durante todo el fin de semana.

"Desde la noche y hacia los siguientes días, el viento incrementará su intensidad de fuerte a muy fuerte. Para el Pacífico Norte se estiman ráfagas máximas entre los 75 km/h y 100 km/h, mientras que en el Valle Central oscilarán entre los 50 km/h y 75 km/h", indicó el Meteorológico.

El IMN también informó que en la Zona Norte, la Vertiente del Caribe y sectores montañosos del Valle Central se presentarán lloviznas y lluvias de variable intensidad.

Además, las temperaturas mínimas volverán a descender, con valores por debajo de los 15 °C en la Gran Área Metropolitana (GAM) y cercanos a los 10 °C en las cordilleras del centro del país.



Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde para el Valle Central, Zona Norte, Pacífico Norte y Vertiente del Caribe, debido a la posibilidad de fuertes vientos, aumento de las lluvias, oleaje alto y bajas temperaturas.

Alerta verde en la mayor parte del país.