Nuevo desvío en Circunvalación confunde a conductores y preocupa a vecinos de Hatillo

Si usted transita con frecuencia por Circunvalación, en sentido Pavas–San Sebastián, preste mucha atención. Un nuevo desvío hacia Hatillos 6, 7 y 8, ubicado muy cerca de la salida hacia la radial de Alajuelita, está generando confusión entre quienes recorren esta vía.



De acuerdo con vecinos de la zona, algunos conductores, especialmente de vehículos pesados, toman la salida equivocada al no identificar a tiempo la ruta correcta. Esto ha provocado maniobras inesperadas (ver video adjunto).



Los residentes aseguran que el ingreso de camiones a calles que no forman parte de su recorrido habitual aumenta el peligro para peatones y otros choferes, e incluso animales, por lo que solicitan reforzar la señalización.



Telenoticias pidió una reacción sobre el tema al Ministerio de Obras Públicas y Transportes; pero aún no se ha recibido respuesta.