Nuevo decreto del MAG establece obligaciones para criaderos de mascotas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) emitió un nuevo decreto ejecutivo que establece requisitos obligatorios para la reproducción y venta de perros y gatos en el país, con el objetivo de frenar la sobrepoblación animal y mejorar el bienestar de las mascotas.



La normativa, firmada el 11 de diciembre, regula tanto a criaderos familiares como comerciales y fija límites claros a la reproducción, además de exigir condiciones mínimas de cuidado, supervisión y control sanitario para quienes se dedican a esta actividad.



Entre los principales cambios, el reglamento dispone que las hembras solo podrán reproducirse una vez al año, mientras que los machos tendrán un máximo de dos a tres montas por semana, con el fin de evitar prácticas abusivas y proteger la salud de los animales (ver video adjunto en la portada).



Asimismo, el decreto establece que todos los criaderos deberán contar con autorización del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), así como supervisión veterinaria constante y registros médicos actualizados de cada animal.



La normativa también exige espacios adecuados, acceso permanente a agua potable, planes nutricionales definidos y áreas destinadas al ejercicio, como parte de los estándares mínimos de bienestar animal.



El decreto entrará a regir en un plazo de seis meses, tiempo durante el cual los criaderos deberán ajustarse a las nuevas disposiciones. Las autoridades confían en que estas medidas contribuyan a ordenar la actividad, reducir la reproducción descontrolada y mejorar la calidad de vida de perros y gatos en el país.

