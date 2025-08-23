Nuevo cierre preventivo en Ruta 32 por fuertes lluvias en zona montañosa

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) anunciaron el cierre preventivo de la Ruta 32 debido a las intensas lluvias que se registran en el sector montañoso de esta vía.

La medida fue tomada como precaución ante posibles deslizamientos y afectaciones en la carretera que conecta la capital con la provincia de Limón, una de las rutas más transitadas del país.

Según informaron las autoridades, se realizará una inspección técnica a primera hora de este sábado para evaluar las condiciones de la vía y determinar si es posible su reapertura. El MOPT y CONAVI reiteraron el llamado a los conductores para que se mantengan informados a través de los canales oficiales y eviten transitar por la zona hasta nuevo aviso.

Este tipo de cierres los están implementando desde hace varios días con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los usuarios, especialmente en épocas de lluvias intensas que aumentan el riesgo de derrumbes en áreas vulnerables.