Nueve niños extraviados durante concierto de cierre del Transitarte en La Sabana

El concierto de cierre del festival Transitarte 2026, protagonizado por la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, reunió a miles de personas en el Parque Metropolitano La Sabana. Sin embargo, el evento también registró incidentes que requirieron la intervención de la Policía Municipal de San José.

Entre las situaciones atendidas, se reportaron nueve menores extraviados, quienes fueron localizados tras la activación de los protocolos de seguridad. Además, las autoridades informaron sobre 11 casos de alteración al orden público, 31 intervenciones a ventas ambulantes, 14 pares de placas retiradas por mal estacionamiento y el decomiso de 20 dosis de drogas.

A pesar de estos hechos, la Policía Municipal confirmó que no hubo personas detenidas ni oficiales heridos durante la jornada.

Las imágenes del concierto muestran un lleno total, con miles de asistentes disfrutando de la música, mientras las autoridades destacaron la importancia de mantener la vigilancia y la colaboración ciudadana en eventos masivos para garantizar la seguridad de todos.