Nueve familias de Guanacaste recibirán búfalos para fortalecer su producción agropecuaria

Nueve familias de Guanacaste fueron seleccionadas para recibir búfalos de alta calidad genética como parte de un proyecto impulsado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para fortalecer esta actividad productiva en la provincia.



Los beneficiarios son vecinos de Liberia, Bagaces, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure, quienes cumplieron con los requisitos establecidos para formar parte de la iniciativa.



Cada familia recibirá 10 animales, para un total de 90 búfalos, además de acompañamiento técnico especializado con el objetivo de impulsar una producción más rentable y sostenible (ver video adjunto).



El proyecto busca diversificar las opciones productivas de las familias rurales y potenciar el aprovechamiento de la carne y la leche de búfala.



Los búfalos permiten generar carne, leche y diversos productos derivados, lo que representa una oportunidad para mejorar los ingresos de los productores y fortalecer la seguridad alimentaria de las comunidades.



La entrega de los 90 búfalos representa una inversión cercana a los ₡64 millones. Las autoridades esperan que el proyecto continúe creciendo durante los próximos meses y beneficie a más familias de la región.







