Nueve estaciones de inspección técnica vehicular abrirán este domingo

Cerca de 300 mil vehículos todavía no tienen el sticker que los acredita para circular en las carreteras costarricenses según el más reciente informe de Dekra.



En lo que va del año se han hechos inspecciones con unidad móvil en diferentes puntos y hasta se ha llegado a abrir 12 estaciones como ocurrió el pasado 28 de junio. Ahora este domingo 12 de julio habrá una jornada extraordinaria más de revisiones técnicas, esta vez en 9 sucursales.



De 6 a.m. a 2 p.m. estarán disponibles citas en Heredia, Santo Domingo, Alajuela, Alajuelita y Nicoya. Y en horario de 7 a.m. a 3 p.m. en Puntarenas, Cañas y Ciudad Neily.



Según la empresa que brinda el servicio de inspección técnica, con estas jornadas extraordinarias también se busca brindar una alternativa a quienes, por razones laborales, académicas o personales, no pueden asistir durante los horarios habituales.

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Se recuerda que quienes necesitan hacer la revisión de su vehículo, deben sacar cita en el sitio web de Dekra o llamando al teléfono 4000-1100.

