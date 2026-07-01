Nuevas tarifas de peajes entran en vigencia este miércoles

A partir de este miércoles, algunas tarifas de peajes en el país tendrán ajustes aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). La medida busca eliminar los montos terminados en ¢5, luego de que el Banco Central retirara de circulación esa denominación.

El cambio aplicará rebajas en tres categorías, mientras el resto de las tarifas se mantendrán sin variación. Actualmente, los peajes operan únicamente en la Ruta Nacional 32 (Braulio Carrillo) y en la Ruta Nacional 2 (Florencio del Castillo).

Nuevas tarifas

Ruta 32 (Braulio Carrillo): Autobuses: ¢375 → ¢370 Furgones: ¢1.875 → ¢1.870

Ruta 2 (Florencio del Castillo): Vehículos livianos: ¢75 → ¢70



En las rutas General Cañas y Bernardo Soto existen tarifas aprobadas, pero el cobro continúa suspendido.

La eliminación de las monedas de ¢5 forma parte del proceso impulsado por el Banco Central para retirar de circulación una denominación cuyo costo de producción y uso se había vuelto cada vez menor. Con esta salida, la moneda de ¢10 se convierte en el monto de pago válido más bajo, lo que también implica ajustes en tarifas de buses y trenes.