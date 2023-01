Nuevas directrices de arbitraje buscan agilizar el fútbol nacional

-No todos los roces o contactos son faltas​

-Que los árbitros dejen a los entrenadores hacer su trabajo, no entrar constantemente a las áreas técnicas​

“Lamentablemente, la primera vez se presentaron cinco o seis, incluyendo Liga de Ascenso o Femenino, el que no las sabe o no las entiende es que no ha querido”, indicó Solís.