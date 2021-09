Nueva York celebró el Bicentenario de Costa Rica con desfile de faroles

Por Elías Alvarado

El consulado de Costa Rica en Nueva York celebró junto con los países centroamericanos los 200 años de vida independiente, con un evento donde se entonó el Himno Nacional de nuestro país y la Patriótica Costarricense y se hizo desfile de faroles.



Tres edificios importantes de la ciudad se iluminaron en honor a Costa Rica, el One World Trade Center, el One Bryant Park y el One Five One West 42.

La celebración se extendió por todo Estados Unidos, los ticos celebraron el Bicentenario de independencia con faroles, trajes típicos y banderas de nuestro país, el estar lejos no ha hecho que el fervor patrio se apague.

Vea los detalles en el video adjunto.