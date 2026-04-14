Nueva torre mejorará atención a pacientes con cáncer en Hospital Calderón Guardia

Los pacientes con cáncer atendidos en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia contarán con una atención más oportuna y digna gracias al inicio de la construcción de una moderna torre de hemato-oncología, cuyas obras ya comenzaron con movimientos de tierra en el centro médico.

El nuevo edificio tendrá una extensión de 30 mil metros cuadrados distribuidos en 11 pisos y estará ubicado al costado este del hospital. Además, contará con un puente de conexión aérea que permitirá integrar los servicios oncológicos con el resto del centro médico (ver video adjunto en la portada).

De acuerdo con la directora del hospital, Tania Jiménez, durante años los pacientes oncológicos han tenido que trasladarse hasta el Hospital México para recibir radioterapia, debido a la falta de estos equipos en el Calderón Guardia.

La nueva torre solucionará esta limitación, ya que incorporará dos aceleradores lineales para brindar tratamientos de radioterapia directamente en el hospital, lo que reducirá tiempos de espera y desplazamientos para los pacientes.

El proyecto también integrará múltiples servicios médicos especializados, entre ellos oncología, quimioterapia, hematología y cirugía, con el objetivo de ofrecer una atención integral en un solo lugar.

Por su parte, Liliana Vázquez, de la organización Fundacáncer, destacó que esta infraestructura permitirá mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes al centralizar los tratamientos y facilitar el acceso a los servicios.

La inversión en esta obra supera los $93 millones y se espera que esté concluida en junio de 2028.