Nueva tarjeta de identificación para menores podrá solicitarse esta semana

El nuevo formato es muy similar al que se utiliza para los adultos.

Por Dagoberto Alfaro 5 de marzo de 2026, 0:00 AM

El Registro Civil trabaja a toda marcha para tener listos sus sistemas y habilitar la solicitud de la nueva tarjeta de identidad para menores.

Este documento será gratuito y se entregará a quienes ya hayan cumplido 12 años.

El nuevo formato es muy similar al que se utiliza para los adultos: estará elaborado en policarbonato y contará con tecnología láser, lo que le dará mayor seguridad y durabilidad.

