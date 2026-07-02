Nueva onda tropical traerá lluvias moderadas este jueves en Costa Rica

Este jueves el país estará bajo la influencia de una nueva onda tropical, que provocará lluvias moderadas en distintas regiones. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse en el Caribe, Pacífico Central y Sur, así como en el Valle Central.

Durante los últimos días, gran parte del territorio nacional ha experimentado condiciones similares al verano, con altas temperaturas y cielos despejados. Sin embargo, el patrón lluvioso previsto para este jueves no se extenderá por mucho tiempo.

A partir del próximo lunes se espera un cambio en las condiciones, con cielos más despejados y un incremento en el calor, situación que se mantendrá aproximadamente hasta el 10 de julio.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las lluvias de este jueves y prepararse para el regreso de las altas temperaturas en los próximos días.