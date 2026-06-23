Nueva onda tropical llega este fin de semana

Las lluvias registradas este martes en el Caribe y la zona norte del país se intensificaron por el paso de la onda tropical número 15, que se espera salga del territorio nacional este miércoles.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ya analiza la llegada de dos nuevas ondas: una ingresaría entre viernes y sábado, mientras que la número 17 podría aparecer a mediados de la próxima semana.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene la alerta verde en todo el país, debido a la saturación de suelos en las regiones del Caribe y la zona norte, tras las lluvias de los últimos días.

Según los expertos, una onda tropical puede tardar entre 12 y 24 horas en atravesar el territorio nacional.