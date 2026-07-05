Nueva onda tropical entrará al país este domingo

Las lluvias continuarán durante este domingo en gran parte del territorio nacional debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y la llegada de la onda tropical número 20.

Según el pronóstico meteorológico, las condiciones más inestables se mantendrán en el Caribe y la Zona Norte, donde se esperan precipitaciones persistentes tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Los expertos explicaron que la Zona de Convergencia Intertropical permanece muy activa sobre Costa Rica y que, a partir de este domingo, el ingreso de la onda tropical número 20 aportará más humedad e inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones favorecerán la ocurrencia de lluvias de variable intensidad en diferentes regiones del país.

Además del Caribe y la Zona Norte, las precipitaciones también podrían extenderse hacia Guanacaste, especialmente en la cordillera y el norte de la provincia.

En el Pacífico Central y el Pacífico Sur se prevén aguaceros aislados que podrían ser fuertes y estar acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde.

Por su parte, el Valle Central mantendrá un cielo mayormente nublado, con lluvias intermitentes a lo largo del día.

Las autoridades recuerdan que existe una alta vulnerabilidad en el Caribe y la Zona Norte debido a la saturación de los suelos provocada por las lluvias recientes, por lo que se mantiene la alerta amarilla emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para esas regiones.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y extremar las precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.