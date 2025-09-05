Nueva onda tropical aumentará lluvias este fin de semana

Aliste la sombrilla y prepárese porque este fin de semana estará marcado por lluvias en prácticamente todo el territorio nacional.

La llegada de la onda tropical #28 traerá inestabilidad y más aguaceros al país (ver video adjunto de Telenoticias).

“Hoy viernes, la onda tropical está sobre Venezuela y estamos previendo que llegue al país el domingo por la noche o primeras horas del lunes; en dado caso, esto lo que va a traer es un aumento en la inestabilidad atmosférica y a que se siga percibiendo un ambiente lluvioso que este fin de semana se espera para todo el país”, precisó Juan Diego Naranjo, experto del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las primeras lluvias llegarían por el Caribe y, posteriormente, hacia la costa del Pacífico.

En el Valle Central las condiciones se mantendrán nubladas por las mañanas y con lluvias en los sectores montañosos, mientras que la posibilidad de precipitaciones aumentará por la tarde de manera general.

En la Zona Norte se prevén aguaceros durante buena parte del día.

Todo esto también traerá consigo una disminución en las temperaturas, que desde este viernes ya puede percibirse.