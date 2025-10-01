Nueva medida: ticos deberán acudir a entrevista presencial para solicitar visa a EE. UU.

A partir del 1 de octubre, todos los costarricenses que soliciten una visa para Estados Unidos deberán presentarse de manera presencial a una entrevista en la embajada, incluyendo menores de 14 años y adultos mayores de 79, según informó la vicecónsul Samantha Ducey.

La medida afecta tanto a nuevos solicitantes como a quienes necesiten renovar su visa que haya vencido hace más de 12 meses (ver video adjunto de Telenoticias).

Algunas excepciones podrían aplicarse, siempre y cuando el solicitante cumpla con ciertos criterios, como presentar la solicitud en su país de residencia habitual, no haber sido previamente denegado y no tener inelegibilidades aparentes.

La embajada estadounidense indicó que los interesados pueden consultar los detalles completos sobre los nuevos requisitos y las posibles exenciones en su sitio web oficial.