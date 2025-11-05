Nueva medición del tiempo efectivo: Unafut y Federación capacitan a los clubes

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) y la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) realizaron una sesión informativa con los clubes sobre la nueva medición del tiempo efectivo que se aplicará a partir de la jornada 16 del torneo de Apertura 2025.



A la actividad asistieron representantes de ocho clubes del país, jugadores, miembros de diferentes cuerpos técnicos, así como José Carlos Loaiza, director ejecutivo de Unafut y de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la FCRF.

Tanto Loaiza y Osses explicaron el objetivo, la metodología y la aplicación de la herramienta.



El evento contó con la participaron de los representantes de los clubes Alajuelense, Cartaginés, Guadalupe, Herediano, Pérez Zeledón, San Carlos, Saprissa y Sporting.

