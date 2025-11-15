Nueva caída de material mantiene cerrada la Ruta 32

La Ruta Nacional 32 seguirá cerrada de manera indefinida después de que una inspección realizada la mañana de este sábado confirmara la presencia de árboles caídos y derrumbes en varios puntos de la vía, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Las autoridades señalaron que las lluvias constantes en la zona montañosa han generado nuevos deslizamientos y añadieron que, una vez se autorice la reapertura, lo estarán comunicando de inmediato.

Este viernes 24 se había descartado habilitar el paso mientras se realizaban trabajos de remoción de material en el kilómetro 31. Según informó la Cruz Roja, un árbol cayó sobre un trabajador que efectuaba labores de limpieza en el sector de Zurquí.

La emergencia fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 10 de la mañana.

La Ruta 32 suma ya 12﻿ días de cierre, desde el pasado 3 de noviembre, debido a los deslizamientos en ese mismo punto y a la presencia de una roca inestable que fue dinamitada recientemente. Por ahora, el MOPT no cuenta con una fecha estimada para su reapertura.