¿Nuestros teléfonos escuchan lo que hablamos? Expertos explican cómo funciona

Expertos en tecnología aclaran que los teléfonos no graban conversaciones completas, aunque los micrófonos están siempre “escuchando” el ambiente en busca de comandos como “Oye Siri” o “Ok Google”.

Según especialistas, esta activación por palabra clave permite que los asistentes virtuales respondan a nuestras órdenes sin necesidad de que el usuario presione un botón, pero los dispositivos no registran ni almacenan todo lo que se dice alrededor.

La publicidad que aparece en redes sociales, aseguran, no se basa en escuchas activas, sino en búsquedas, actividad en aplicaciones y patrones de navegación de los usuarios.

En el video adjunto a esta nota se ofrecen más detalles sobre el tema.