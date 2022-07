"Nosotros no pateamos el tarro", presidente Rodrigo Chaves defiende decisión de inhabilitar Parque Viva

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió este miércoles la decisión de inhabilitar el Parque VIVA.

En una amplia intervención, Chaves indicó que su gobierno "no patea el tarro", haciendo alusión a que tanto él como su gabinete toma decisiones a tiempo.

El verbo del mandatario fue fuerte. Su discurso directo. Utilizó frases como: "Los integrantes de ese grupo (Grupo Nación S. A.) se creen una monarquía" o "¿Saben qué?, en Costa Rica nadie tiene corona, mucho menos mientras yo, Rodrigo Chaves Robles, del barrio La Soledad, sea presidente de la República".

Acto seguido, Chaves procedió dar su explicación de por qué la decisión de la inhabilitación se dio de manera expedita.



"Dice La Nación... los acusamos porque se mueven rápido, a eso hemos llegado en Costa Rica, que hacer el trabajo mandado por la Constitución es un ataque a la libertad de prensa".

Y agregó: "Bueno, si es urgente, hay vidas de por medio, nosotros no pateamos el tarro, yo les voy a decir a estas personas y a quienes los alcahuetean en sus editoriales y tweets, yo me voy a dormir todas las noches con la consciencia tranquila porque hago lo posible para que en mi mandato no se muera una niña o un anciano por falta de una ambulancia o se queme Rincón Chiquito porque no pudo entrar un camión, mientras los dueños de ese grupo empresarial viven en condominos donde tienen calles amplias". ​