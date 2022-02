“Nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer”, asegura Claudia Dobles

Claudia Dobles Camargo, arquitecta y urbanista de profesión, durante los últimos cuatro años se desempeñó como la Primera Dama de la República.

Dobles, de 41 años, se ha enfocado en la modernización del transporte público, el impulso hacia la movilidad eléctrica, el ordenamiento territorial y la gestión con gobiernos locales.



En mayo de 2019, la revista Fortune la situó en el puesto número 15 de su lista de los 50 líderes más importantes del planeta. Dicha publicación resaltó su plan de "descarbonizar" Costa Rica antes de 2050 y de revolucionar el transporte con un modelo eléctrico libre de carbono.

A pocos días del cambio de administración, conversamos ampliamente en una entrevista con la Primera Dama sobre los retos más importantes en los últimos cuatro años.

Claudia Dobles es hija de una madre mexicana y un padre costarricense.

¿Siente que llegó a cambiar el papel tradicional de Primera Dama?

Pues realmente no, y nunca fue mi objetivo. Yo llegué a aportar desde donde yo consideraba que podía aportar más por mis conocimientos y por mi bagaje profesional donde tenía más experiencia, pero básicamente ese es el objetivo. ¿Cuáles han sido los resultados? Y ¿si esos resultados se han alineado o no a un rol más tradicional? Realmente no soy yo, ni tampoco era mi objetivo hacerlo de esa manera.

¿Cuál fue el mayor reto durante estos cuatro años?

El tiempo, el tiempo realmente para ciertos proyectos grandes, como los que nosotros estábamos interesados y en los que estuvimos colaborando con seguimiento y coordinación, el tiempo siempre es el mayor reto. El pasar por todos los procesos y lograr llegar a ver resultados.

¿Le preocupa que los candidatos presidenciales actuales no apoyen el proyecto del tren eléctrico impulsado desde su despacho?

Yo creo firmemente que Costa Rica tiene que cambiar la perspectiva y darle prioridad a los proyectos de transporte público. Creo que nosotros sentimos que hemos hecho la tarea desde varios ejes, desde el eje de la electrificación de la flota vehicular y de generar las condiciones habilitantes; desde el eje de generar unos contratos de concesión nuevos que tienen características muy importantes, que ya incluyen el pago electrónico, que incluyen la sectorización, que incluyen el cambio de flota vehicular a cero emisiones y que incluyen métricas de desempeño que no estaban antes. Por supuesto que celebramos la incorporación del pago electrónico en el tren y ahora estamos trabajando fuertemente para incorporarlo en una primera etapa en los buses. Y por último, hay una columna vertebral, un derecho de vía importantísimo que tiene el Estado, que es la línea del tren y el derecho de vía del tren. Entonces, yo creo que, más allá de enfrascarnos en si los dos candidatos apoyan o no un proyecto, creo que Costa Rica tiene que abocarse a darle una conversación seria y técnica al problema del transporte público con un abordaje integral y un abordaje que, repito, tiene que basarse en estudios, en datos y en técnica.

Dobles y Carlos Alvarado tienen un hijo en común llamado Gabriel.

¿Qué habría hecho distinto o de qué se arrepiente en cuanto al proyecto del tren eléctrico?

Creo que hicimos un equipo de trabajo de varias instituciones. Creo que llegamos a un punto en donde los compromisos que asumimos los logramos dejar listos. Creo que Costa Rica tiene lo necesario en sus manos para tomar una decisión mediante los actores correctos, que en este caso es la Asamblea Legislativa, ya sea esta o la futura, de tomar la decisión de aprobar un financiamiento que está listo, que tiene condiciones inmejorables para poderle aportar al país en un sector completamente necesario y que realmente es un pilar de desarrollo y una necesidad para muchísimos costarricenses, que es el transporte público. En ese sentido, yo creo que nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer. Los estudios de factibilidad están listos, las estructuras sociales están listas, el financiamiento está listo, el proyecto está listo, pero ya no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a la Asamblea Legislativa tomar una decisión sobre esto.

¿Qué consejo le daría usted a la próxima Primera Dama?

Es un privilegio estar aquí y aportar donde sienta que puede aportar mejor, donde esté más cercana a su corazón una iniciativa o varias iniciativas. Y por supuesto, le deseo lo mejor.

¿Qué proyectos tiene a futuro una vez que cambie el Gobierno?

Todavía no lo sé. Con toda honestidad, creemos que todavía nos quedan un par de meses intensos, en donde hay algunas cosas que queremos terminar de empujar, cerrar y aportar. Todavía no te sabría decir cuáles podrían ser nuestros planes a futuro, pues será como familia que tomemos la decisión y esperando obviamente que como familia podamos tener oportunidades que sean buenas, no solamente para Carlos y para mí, sino lo que pensamos siempre es para nuestro hijo Gabriel. Y de todas formas, pues tranquilos, enfocados en en estas últimas semanas y asegurándonos de cerrar bien la administración.

Algunos presidentes abandonan el país luego de sus mandatos. Incluso don Carlos ya lo dejó ver como una posibilidad. ¿Eso es algo que, como familia, ya discutieron? ¿Estaría de acuerdo? ¿A dónde le gustaría irse?

Creo que, con toda honestidad, no lo tenemos todavía sobre la mesa, porque no existe ninguna posibilidad real ni concreta. Tal vez nos vaya a agarrar tarde, pero creo que estamos muy enfocados en cerrar y terminar de empujar proyectos en diversas zonas, temas, iniciativas que queremos dejar más sólidas y todavía estamos con toda la energía en estos últimos días. Yo creo que ya a partir del 8 de mayo tendremos más tiempo para poder buscar nuevos proyectos.

Claudia Dobles fue elegida como una de las 50 líderes más importantes del mundo por la revista Forbes.



¿Cuán diferente se ve el país desde esa posición? Cuénteme un ejemplo de algo que haya vivido desde su posición, pero que la gente, desde afuera, jamás se hubiera percatado.

Lo conozco muchísimo mejor, tuve el privilegio y la oportunidad de recorrerlo. Lo que si te puedo decir, que me parece no solamente muy interesantes, sino que cuando uno lo piensa, es muy razonable. Y es que tenemos liderazgos comunales femeninos súper fuertes y eso a mí me genera muchísimo orgullo, me genera muchísima admiración. Lo que vi en las diversas comunidades donde uno llega es que es son mujeres quienes organizan su comunidad y están empujando, en muchos casos, la Asociación de Desarrollo. Son mujeres las que se encadenan y cuando uno lo piensa tiene sentido, porque la mujer normalmente se preocupa también por su comunidad, porque se preocupa por su familia, naturalmente. Entonces, muchas de ellas ven el trabajo comunal y el liderazgo comunal como la manera de mejorar el ambiente para su familia, no solamente en lo más cercano, sino en su comunidad. Los liderazgos femeninos que tenemos en Costa Rica son impresionantes. Tenemos que seguir haciendo un trabajo para que esos liderazgos no lleguen a topar con un techo, que muchas veces es un techo muy bajo, sino que puedan seguir creciendo y optando cada vez más por puestos de toma de decisiones.

¿Cambió su matrimonio desde que su esposo se convirtió en Presidente?

En lo esencial no, en la dinámica propia de nuestra familia, sí, pero sabíamos que eso iba a conllevar un cambio, pero en lo esencial seguimos siendo la misma pareja que éramos antes. Ahora, después de esta experiencia, salvo un poco más arrugas y algunas canas que han salido, seguimos siendo esencialmente la misma familia. Sin embargo, nuestra dinámica, estando aquí en Casa Presidencial, sí sufiró algunos cambios. Algunos de esos cambios es que, por primera vez, Carlos y yo tuvimos que trabajar juntos propiamente en nuestra área de trabajo, más allá de nuestro ambiente familiar. Creo que eso fue una manera de conocernos desde otra perspectiva, en otro ámbito y de descubrir cosas que uno tal vez no conocía de su pareja, sencillamente porque no había trabajado con ella. Ha sido ha sido muy bonito y muy interesante. Y también uno descubre muchos talentos y liderazgo y cualidades que tiene la otra persona.

Una de sus primeras polémicas fue por la cantidad de asesores en su despacho, lo cual también significó uno de los primeros ataques a su gestión proactiva ¿Cómo lo tomó?

Lo tomé muy tranquila, porque nosotros sabíamos que estábamos haciendo las cosas de una manera transparente y correcta. Eso es completamente normal en Casa Presidencial. Dichosamente, el criterio vinculante que ya nos da la Procuraduría General de la República a finales del año pasado indica que es totalmente correcto y que procede que la Primera Dama, en su calidad de asesora, pueda trabajar con un equipo de trabajo, pueda tener acceso a recursos y esos recursos también incluyen recursos humanos. Con toda honestidad, me lo tomé muy tranquila y bien. Seguimos trabajando con completa normalidad. Intentamos siempre dar respuestas a las personas que nos hicieron consultas. A raíz de eso, nuestro equipo de trabajo siguió trabajando y hoy seguimos intentando dar resultados que, al final del día, es lo que le interesa a la gente.

Cuenta con 14 años de experiencia en diseño, gestión de proyectos y planeamiento urbano.



¿Qué habría hecho distinto?

Por supuesto que uno tiene muchísimos aprendizajes, la Claudia que entró hace cuatro años no es la misma que sale al día de hoy. Dichosamente me llevo muchísimos conocimientos y aprendizajes. ¿Qué hubiera hecho diferente? Vieras que no lo sé, porque creo más bien que siempre dimos el 100%. Eso es algo que yo me llevo con muchísima tranquilidad. No desperdiciamos nunca ningún minuto, entramos con muchas ganas desde el primer día y vamos a seguir trabajando hasta el último día. Estoy segura de que muchas cosas tal vez las pudimos haber hecho de manera diferente, y tal vez hacerlas de manera diferente hubiera dado resultados tal vez mejores o más rápidos, pero creo que las cosas que hemos hecho las hicimos con honestidad, con muchísimas ganas, con transparencia, con mucho corazón y porque era la manera en la que lo teníamos que hacer y en la que en la que sentimos que estábamos haciendo lo mejor para el país.

¿Por cuáles logros cree que será recordada cuando termine esta administración?

Espero que me recuerden como una Primera Dama que trabajó mucho. Con toda honestidad, eso es lo que lo que espero. Creo que algunas personas podrán estar de acuerdo con las iniciativas que impulsamos, otras no, y eso está bien, esas son las reglas de la democracia. En la democracia uno está sujeto a mejoras, a críticas, a cuestionamientos, pero yo esperaría que por lo menos la gente, independientemente de que estén de acuerdo o que tengan consultas acerca de las iniciativas que tuvimos, sepan que en esta administración trabajamos mucho. Yo espero que me recuerden como una Primera Dama que trabajó, porque he intentado desde el primer día trabajar bastante, abocarme a lo que hemos considerado que era lo mejor para el país.