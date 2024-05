“Nos estamos convirtiendo en uno de los países más violentos del mundo y al Gobierno le cogió tarde”, dicen expertos

Posiblemente, el reflejo más claro de la preocupante situación que atraviesa el país son los más de 300 homicidios en los primeros meses del año, y se proyecta que alcanzará una cifra final como la del año anterior, cuando se superaron los 900.



La más reciente encuesta del CIEP-UCR apunta a que la inseguridad sigue como la principal preocupación de los ticos (42% de los consultados lo señalan así). En segundo lugar, está el costo de vida, con un 11%.

El presidente Chaves ha insistido en la necesidad de que el Congreso apruebe una serie de leyes que se han puesto sobre la mesa desde el año anterior. Inclusive, llegó a culpar a los diputados de no tomar las cartas en el asunto como el país lo requiere. Esto ha generado una mayor tensión entre ambos poderes.

Los retos



Uno de los principales retos es el control del narcotráfico y la influencia de organizaciones criminales transnacionales. La ubicación geográfica del país lo convierte en un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha llevado a un aumento en la violencia asociada con estas actividades ilícitas.



Además, la delincuencia común, como robos y hurtos, sigue siendo una preocupación para los residentes y los turistas. Si bien muchas áreas turísticas están relativamente seguras, la percepción de inseguridad puede afectar el turismo, vital para la economía costarricense.



En respuesta a estos desafíos, el gobierno de Costa Rica ha implementado diversas estrategias de seguridad. Esto incluye el fortalecimiento de las fuerzas policiales, la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la promoción de programas de prevención del delito y reinserción social.



No obstante, persisten desafíos en la efectividad de estas medidas, como la necesidad de mayor inversión en tecnología y capacitación.



Por tener el país una posición estratégica en Centroamérica que la convierte en un punto de tránsito clave para el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, provoca desafíos significativos para la seguridad y el bienestar de la sociedad costarricense.



Costa Rica es utilizada como ruta de tránsito para el narcotráfico, principalmente de drogas como la cocaína y la marihuana. Su ubicación geográfica, con costas en el Caribe y el Pacífico, facilita el transporte marítimo de drogas desde Sudamérica hacia mercados internacionales, como Estados Unidos y Europa. Esto ha generado la presencia de grupos criminales organizados que operan en el país, aprovechando la red de puertos y fronteras porosas.

“La criminalidad al momento actual no ha tenido cambio positivo, es algo que se está empeorando. En nuestro país donde hay más población que hace diez años, hay más criminalidad y lo que pasa es que los gobiernos, no solo este, ha fallado en la contención primaria del delito que le corresponde a Fuerza Pública.



Se necesita presupuesto, la corrupción es muy grande y hay conexión verbal entre delincuentes que atentan contra los operativos que hace Fuerza Pública con los retenes, las leyes no están respondiendo al tiempo actual. La edad de un menor de ahorita no es igual al de antes por la exposición a la tecnología y se debe de modificar la Constitución Política porque ya no sirven en cuanto a la prevención primaria del delito. Todo va a empeorar porque no se está haciendo nada por el país”, manifestó Gerardo Castaing, experto en seguridad y exjefe de OIJ.