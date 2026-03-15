“Nos dejaron en el limbo”: vecinos reclaman por servicios prometidos en proyecto de lotes en Guanacaste

Lo que en un inicio debía ser un sueño hecho realidad se ha convertido en una pesadilla para más de 100 personas que compraron terrenos en el condominio Carazú, ubicado en Bagaces, Guanacaste.

Los afectados contactaron a Teletica.com y relataron que, aunque recibieron sus terrenos, cuando intentaron iniciar la construcción descubrieron que las tomas de servicios básicos no estaban listas.

Así lo relató a este medio un joven identificado como Johel, quien explicó que al momento de adquirir la propiedad —y como consta en el contrato, del cual Teletica.com tiene copia— se les ofreció que los servicios básicos estarían listos para construir cuando lo desearan.

“Se nos dijo que el terreno tendría las tomas afuera, para que uno nada más conectara cuando fuera a construir. Eso es lo que dice el contrato. Pero cuando fuimos a revisar, nos dimos cuenta de que los terrenos no tienen electricidad ni tomas de agua disponibles. Ahí fue cuando vimos algo extraño, porque el encargado comenzó a darnos largas y al final no se podía construir”, relató.

Otro vecino afectado, de apellido Estrada, indicó que en su caso la promesa de instalar las tomas de agua era de seis meses; sin embargo, ya han pasado dos años y la situación sigue sin resolverse.

“A nosotros nos vendió una empresa de bienes raíces llamada Portafolio 21, cuyos dueños son Víctor Alfaro y Donny Pichardo. El problema comenzó cuando ellos se separaron como socios y nosotros quedamos prácticamente en el limbo. Desde entonces, sentimos que nos han estado ignorando”, agregó Johel.

Acceso a casa club

Otro punto de inconformidad, según los vecinos, es que parte de los beneficios de la compra incluía acceso total a la casa club, incluso si los propietarios aún no tenían construida su vivienda. No obstante, aseguran que esto también se convirtió en un problema.

“Nos comenzaron a negar el acceso a la casa club. Ponían muchas trabas y siempre estaba ocupada. Al final nos dijeron que teníamos que pagar una cuota para poder utilizarla, pero nada de eso se mencionó al inicio. Muchos vecinos que iban para Guanacaste pasaban por el lugar y, cuando llegaban, les decían que no podían entrar o que no estaba disponible”, afirmó el afectado.

“Cuando te venden un terreno, con tal de lograr la venta, todo lo pintan muy bonito. Te muestran todo perfecto, pero al final no todo es color de rosa. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque cuando uno ya pagó, se desentienden”, añadió.

Ante la situación, los vecinos se organizaron en un grupo de WhatsApp y consultaron con una ASADA sobre posibles soluciones para el abastecimiento de agua. Según les indicaron, sería necesario instalar una tubería que conecte con el sistema de agua potable y realizar varias ramificaciones hacia los lotes, lo que tendría un costo cercano a ₡500.000 por vecino.

Por esta razón, los afectados aseguran que continúan luchando para que quienes les vendieron los terrenos asuman el costo total de las obras necesarias.

Acercamiento con los responsables

Tras conocer las denuncias, Teletica.com intentó contactar a los antiguos propietarios de Portafolio 21. Aunque Víctor Alfaro no atendió las llamadas, Donny Pichardo sí accedió a brindar su versión y aclarar varios puntos.

El empresario aseguró que se está haciendo responsable del proyecto, incluso de algunos lotes que fueron vendidos cuando aún mantenía sociedad con Alfaro.

Según explicó, la empresa que comercializó varios de los terrenos pertenece a su exsocio, lo que ha provocado que algunos compradores no tengan contacto directo con él, generando confusión entre los propietarios.

“El proyecto cuenta con infraestructura básica: existe un pozo perforado, concesión de agua, tuberías instaladas en parte del terreno y la donación del pozo a la ASADA. Actualmente, se realiza un estudio técnico y trabajos de instalación para completar la red, ya que se requiere colocar un tanque más alto que garantice la presión en las zonas elevadas”, detalló.

Pichardo aseguró que no ha cobrado dinero a los propietarios para instalar el agua y que incluso ha asumido costos como maquinaria, tuberías y la perforación del pozo. Asimismo, señaló que existe desinformación entre algunos vecinos, quienes creen que deben pagar cerca de ₡500.000 cada uno, cifra que surgió a partir de una cotización solicitada a la ASADA, pero que no necesariamente implica que los propietarios deban asumir ese gasto.

“Lo que falta es completar el estudio técnico. Una vez finalizado, se envía a la ASADA para su aprobación y posteriormente al AyA. Sin embargo, como se acerca el invierno, decidí adelantar trabajos y ya hay maquinaria en la zona realizando zanjas para la instalación de la tubería y sus ramificaciones. Incluso en otra etapa del proyecto ya hay casas construidas que cuentan con servicios”, indicó.

Otro punto de conflicto ha sido el uso de la casa club. Pichardo explicó que, tras la separación de la sociedad, el área común original quedó bajo la administración de su exsocio. No obstante, aseguró que puso a disposición de los propietarios otra casa club ubicada en Hacienda Corteza Real, la cual puede utilizarse mediante reservación.

El empresario también indicó que en la zona existe confusión entre distintos proyectos inmobiliarios y empresas con nombres similares, lo que ha provocado reclamos dirigidos a desarrollos que no pertenecen a su compañía. Según afirmó, sus proyectos cumplen con los requisitos municipales y legales.

Finalmente, señaló que actualmente hay un grupo organizado de aproximadamente 170 propietarios, representados por un comité de vecinos que mantiene comunicación con su equipo. A través de este canal, afirmó, se están gestionando soluciones para completar el proyecto, principalmente en lo relacionado con el agua y la comunicación con los propietarios.

El desarrollador agregó que facilitó varios números de contacto a los representantes de los vecinos para mantenerlos informados sobre el avance de las obras y sobre el procedimiento para utilizar la casa club y su piscina.

“Siempre he sido muy transparente. Aunque mi exsocio no haya cumplido con su parte, yo sí cumpliré para que todos tengan lo acordado. Siempre he dado la cara y seguiré dispuesto a colaborar”, concluyó.