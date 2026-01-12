Nombres nuevos en casa nueva: Estos son los jugadores que han llegado a cada equipo

El Clausura 2026 inicia este martes y, como es habitual, todos los equipos han realizado movimientos para mejorar sus planillas.

Repasamos, uno a uno, lo que cada institución ha hecho en el mercado con el objetivo de pelear por lo más alto de la tabla.

Alajuelense

Los manudos no han sido muy activos en contrataciones. Vienen de sumar la 31 y un tricampeonato en la Copa Centroamericana, por lo que la apuesta principal es la continuidad.

Kenneth Vargas es uno de los nombres más importantes que cambió de camiseta, procedente de Herediano. Además, Alajuelense incorporó a Esteban Cruz, tras finalizar su préstamo con San Carlos.

El mexicano Ángel Zaldívar y el hondureño Jorge Álvarez también suenan en la casa rojinegra.

Saprissa

Cinco jugadores se registran como llegadas a Tibás. Minor Álvarez regresa al fútbol costarricense, mientras que Rachid Chirino se pondrá la morada tras su préstamo con Toros del Norte.

Se suman tres extranjeros: Luis Javier Paradela vuelve del fútbol rumano, mientras que el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez completan la lista de refuerzos.

Liberia

Luego de llegar a semifinales, los liberianos buscaron en el mercado opciones para tener mayor versatilidad.

Se trata de Abner Hudson, Douglas Sequeira y Erick “Cubo” Torres.

Además, llegan al estadio Edgardo Baltodano, John Paul Ruiz, Mauricio Villalobos y Yoserth Hernández.

Cartaginés

Los brumosos no han estado especialmente activos en el mercado y solo han confirmado dos fichajes internacionales: desde Argentina, Enzo Fernández, y desde Chile, Juan Carlos Gaete.

Herediano

Jafet Soto ha apostado por jugadores que ya conocía. Everardo Rubio, “El Tepa” González y Keysher Fuller vuelven a vestir la rojiamarilla. A ellos se suma Randall Leal.

Pérez Zeledón

Con nueve llegadas, los Guerreros del Sur son una de las oncenas que más se ha movido.

Arriban Andrey Soto, Barlon Sequeira, Ethan Drummond y Joshua Canales.

También serán parte del equipo Kenneth Carvajal, Luis Loroña, Máximo Ezequiel Pereira, Mauricio Núñez y Miguel Ajú.

Puntarenas

Tres internacionales y un jugador nacional se pondrán la naranja.

El panameño Randy Taylor, Wesly Decas de Honduras y el paraguayo Renzo Carballo, a quienes se suma Farbod Samadián.

Sporting FC.

Los albos se reforzaron con Alexander López, Jesús Batiz, Johnny Álvarez, Marcos Ureña y Mayron George.

Guadalupe

Marvin Angulo lidera los refuerzos en la lucha por salir de la zona de descenso.

El grupo se completa con Axel Amador, Ariel González, Bryan López, Harry Rojas y Jussef Delgado.

San Carlos

Ubicados en el sótano de la tabla, los norteños apuestan por jugadores con experiencia en la Primera División.

Brian Martínez, Dylan Masís, Jeikel Venegas, Jordy Evans, Jorman Aguilar, Kenneth Cerdas, Mario González y Pablo Fonseca.