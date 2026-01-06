Nombres de peso regresan a equipos donde ya brillaron

Varios equipos de la Primera División apuestan por traer a sus filas jugadores que ya vistieron su camiseta o por devolver a su planilla futbolistas que se encontraban como préstamo.

Al repasar los fichajes de la ventana previa al Clausura 2026, destacan nombres que vestirán sus colores por segunda vez.

En Herediano regresan Keysher Fuller, Everardo Rubio y José de Jesús Tepa González.

El primero fue herediano entre el 2018 y el 2024, mientras que Rubio pasó una temporada a préstamo en el Cartaginés.

El Tepa, por su parte, ya sabe lo que es ser campeón con los rojiamarillos y buscará seguir siendo un diferenciador en el área.

Otro de los excampeones que se une a los florenses es el técnico José Giacone, quien levantó la copa en el 2019 con Herediano.

Otro nombre conocido por la hinchada es el de Javier Paradela, quien regresa a las tiendas del Saprissa tras su préstamo al fútbol rumano.

El cubano tiene cuatro trofeos de la Primera División con los tibaseños y reforzará el ataque de Vladimir Quesada junto a Rachid Chirino, quien jugaba en San Carlos a modo de préstamo.

Mientras tanto, en Alajuelense decidieron que Esteban Cruz regrese tras estar a préstamo con los Toros del Norte.



