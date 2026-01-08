Nombres conocidos y caras nuevas buscan elevar la lucha por el goleo

El Apertura 2025 dejó al atacante de Herediano, Marcel Hernández, como el máximo artillero del semestre. Con ocho tantos, al cubano le bastó para superar a la competencia.

De cara al Clausura 2026, caras nuevas y viejos conocidos se perfilan para luchar por el reconocimiento y ver si se rompe una racha de seis campeonatos en fila en que el número de goles para ser el mejor ha ido en descenso.

Mientras en el Clausura 2023 Johan Venegas anotó 16, Jesús Godínez, de Pérez Zeledón, hizo 14 en el Apertura 2023, y en el Clausura 2024 Steven Cárdenas, del Sporting, festejó 13.

El Apertura 2024 tuvo a Marcel y a Javon East, de Saprissa, con 10, para pasar a los nueve de Emanuel Casado, de Santa Ana.

Este es el panorama que tienen los goleadores antes de que este 13 inicie el torneo.

Obviamente, Marcel Hernández, quien renovó con los rojiazules, parte como favorito.

En Alajuelense, Ronaldo Cisneros terminó el año encantado con el gol y su nombre podría rondar este honor.

En Saprissa, la llegada del panameño Tomás Rodríguez se une a otros nombres de corte ofensivo que buscan remozar la línea delantera de Vladimir Quesada.

En otros equipos también se han dado movimientos de planilla en el ataque. Guadalupe extendió a Joao Maleck, su artillero.

Liberia llevó a su camerino al Cubo Torres, al tiempo que Puntarenas apostó por el paraguayo Renzo Carballo, quien tuvo gran suceso en el Diriangén de Nicaragua, y Sporting le pone su ficha a un exmundialista como Marco Ureña.