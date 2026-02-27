Nogui Acosta sobre devolución del ROP: No se vale que solo ganen los adultos actuales

El diputado electo y futuro jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, expresó este viernes sus reservas acerca de los diferentes proyectos de ley que discute la actual Asamblea Legislativa para la devolución anticipada de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

En entrevista con Teletica.com, el exministro de Hacienda aseguró que ni él ni su bancada tomarán una postura antes de tener claridad sobre las consecuencias de esa devolución.

Sin embargo, adelantó que los criterios técnicos que ahora emanan del Ministerio de Hacienda y el Banco Central los hacen sopesar el potencial daño que esa posibilidad tendría en los actuales cotizantes y la economía del país.





“Yo creo que nosotros, todos, tenemos una responsabilidad, nos tocará ir a ver toda esa información que se ha venido filtrando a través de ustedes; pero en el expediente, sentarse y revisar y hacer esa valoración y creo que cada uno de nosotros va a tener que resolver en función de una equidad intergeneracional, no se vale que sean los adultos de hoy los que se lleven todos los beneficios y los perjuicios los adultos del mañana”, dijo.





“La pregunta es si por un grupo de personas que hoy piden eso, vamos a dañar a un millón de personas que tienen crédito de vivienda, que hoy la ven difícil pagarlo y nos importan; bueno, ese tipo de información es la que yo necesito para tomar una decisión”, añadió.







Acosta criticó que durante la discusión de esos cuatro proyectos que hoy están en la corriente legislativa, no hubo un análisis real sobre las consecuencias de esta potencial devolución, que según los cálculos presentados a los diputados implicaría una erogación de alrededor de ₡1.1 billones (millones de millones).



Hacienda y el Central dijeron esta semana que esa decisión tendría severos impactos a nivel macroeconómico, por ejemplo en tasas de interés, inflación y tipo de cambio, todo eso sin contar el efecto que tendría en los actuales cotizantes del ROP.



“Yo nunca voy a tomar una decisión sin tener claridad sobre las consecuencias. Durante todo el trámite de todos estos proyectos, ¿cuándo hubo un análisis sobre las consecuencias? Yo creo que esas consecuencias no tienen que ver solo con la persona que tiene su ROP y desea que se lo den o no, tiene consecuencias para la colectividad”, finalizó Acosta.



