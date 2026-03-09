"No tiene que ver con un género u otro": Ministro habla tras video de daños al Melico Salazar

Los colectivos feministas que participaron en la marcha del Día Internacional de la Mujer rechazaron cualquier relación con los actos de vandalismo registrados en la fachada del Teatro Melico Salazar, en el centro de San José, durante la movilización del pasado 8 de marzo.

Las organizaciones que convocaron la marcha aseguraron que la persona que aparece en varios videos, realizando grafitis en las paredes del histórico inmueble, no forma parte de los movimientos feministas que participaron en la actividad (ver video adjunto de Telenoticias).

Precisamente, en un video que circuló horas después del evento, se logra observar a un hombre que pinta las paredes del teatro.

"Queremos manifestar que nosotras no somos responsables de lo sucedido con las paredes del Teatro Melico Salazar y denunciamos que se nos está haciendo responsables de manera malintencionada, como una manera de desviar la atención ante la demanda insatisfecha que hemos planteado en las calles, ejerciendo nuestro derecho a la protesta", dijo Ana Felicia de la Torre, activista.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, confirmó a Telenoticias que la denuncia se presentará este lunes contra ignorado, para que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades.

"No tiene que ver con un género u otro, tiene que ver con quien haya hecho los actos vandálicos", detalló Rodríguez, quien indicó que también incluirán los daños en el quiosco del Parque Central.

Las pintas en la fachada del teatro también fueron cuestionadas por la vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien señaló que este tipo de acciones no representan la forma adecuada de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Munive indicó que se coordinará con la Municipalidad de San José para identificar a las personas responsables de los grafitis. Además, lamentó que los daños se hayan producido poco tiempo después de que el inmueble fuera restaurado.

“Sabemos que existe libertad de expresión y que hoy es un día para conmemorar, pero esta no es la manera de hacerlo, menos rayando edificios patrimoniales”, manifestó.

El Ministerio de Cultura y Juventud informó que realizará una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños provocados en la fachada del teatro, uno de los edificios históricos más emblemáticos del país.



