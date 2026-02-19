“No tiene autorización”: Municipalidad reacciona tras convocatoria de ‘therians’

La Municipalidad de Santa Ana informó en sus redes sociales que un evento masivo de “therians”, convocado para realizarse en el parque local este fin de semana, no cuenta con el aval municipal.

En plataformas digitales comenzó a circular una imagen que anunciaba la reunión de los llamados “therians” en dicho parque. Ante esto, el municipio publicó:

“El Gobierno Local informa a la comunidad que este evento masivo no tiene autorización por parte del municipio para el uso del Parque de Santa Ana”.

La publicación generó reacciones positivas de vecinos y usuarios que respaldaron la decisión de la municipalidad.

Al parecer, Costa Rica no es la excepción a esta tendencia que se ha popularizado en redes sociales y que ya registra reuniones masivas en países de Latinoamérica como Argentina, México y Uruguay.