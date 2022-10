“No tenemos nada”: el drama de los vecinos a los que la crecida de un río dejó en la calle

15 de octubre de 2022, 11:38 AM

Nelly Gómez es vecina de barrio El Jardín, en Calle Fallas de Desamparados, una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del río Cucubres, que la tarde de ayer dejó imágenes insólitas en ese cantón josefino.



“No tenemos dónde dormir, no tenemos agua, no tenemos comida, todo se nos fue, no tenemos nada. Aquí estamos y nadie ha llegado, nadie ha venido a ayudarnos ni la Comisión de Emergencias, nadie, tenemos dos noches sin dormir nada”, dijo angustiada mientras intentaba rescatar algunas de sus pertenencias.