¡No suelte el abrigo! Madrugadas más frías se mantendrán todo el fin de semana

Una baja en las temperaturas durante las madrugadas se mantendrá a lo largo de todo el fin de semana.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), una masa de aire seco y las condiciones propias del hemisferio norte contribuyen a que el ambiente se perciba más frío.

La disminución de la temperatura en el Valle Central ha sido de hasta 4 grados, mientras que en las zonas altas se han registrado descensos de hasta 6 grados durante la madrugada.

Se espera que a inicios de la próxima semana el panorama cambie, especialmente en las madrugadas, con un repunte en las temperaturas.