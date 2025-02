“No soy corrupto”: Ministro de Justicia se defiende tras acusación de la Fiscalía General

El ministro de Justicia, Gerald Campos, se defendió este miércoles, desde Buenos Aires de Puntarenas, tras la acusación presentada en su contra por la Fiscalía General de la República, que señala por presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica, cometidos, supuestamente, durante un viaje.

“Número uno, no soy corrupto. Número dos, antes que el presidente (Rodrigo Chaves) me contratara le expliqué los hechos. Número tres, vine a la Zona Sur como subdirector de OIJ a verificar rendición de cuentas, tuve una reunión en David, Panamá, porque era miembro del Instituto Colombo-Panameño de Derecho Procesal; salí al medio día a David y regresé a las 4 p.m., ese es el viaje.

“Me persiguieron por investigar corrupción dentro del Poder Judicial, he tenido una trayectoria ejemplar y lo he demostrado aquí en gobierno. Obviamente, se cobraron viáticos”, dijo Campos.

El Ministerio Público presentó una acusación ante la Sala Tercera debido a que el jerarca cuenta con inmunidad. Según la Fiscalía, Campos presuntamente incurrió en varios delitos al insertar datos falsos en boletas de liquidación de gastos de viaje para el cobro de viáticos.

Los hechos en cuestión datan del periodo del 2015, cuando Campos se desempeñaba como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Campos también cuestionó la integridad del fiscal a cargo de la pesquisa.

“Señor fiscal, me preocupa la dignidad y la transparencia suya y su moral para acusar. ¿Se acuerda que usted me visitó en la primera semana de noviembre de 2022 en mi despacho? Y si quiere, le digo el número de placa y con la gente que llegó al Ministerio de Justicia”, expresó.

“Palabras más, palabras menos, el fiscal me dijo: ‘le hicieron un montaje señor ministro, no se vale’. Si usted dijo que era un montaje, qué ha hecho como fiscal, por qué no vamos a la Sala Tercera y rendimos cuentas, yo he estado siempre abierto a rendir cuentas ante el pueblo”, finalizó Campos.